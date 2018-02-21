Генсек ООН: В Восточной Гуте сложилась катастрофическая ситуация

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Генсек ООН обеспокоен катастрофической ситуацией в Восточной Гуте

Генсек ООН обеспокоен катастрофической ситуацией в Восточной Гуте

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил крайнюю обеспокоенность эскалацией насилия в районе Восточная Гута в Сирии.

По его словам, положение мирных жителей в этом районе катастрофическое, сообщает DW.

Сотрудники ООН обвиняют в кровопролитии не только армию президента Сирии Башара Асада, но и российскую авиацию.

Между тем Гутерриш раскритиковал и артобстрел, устроенный повстанцами в Восточной Гуте. Он подчеркнул, что обе стороны должны уважать нормы гуманитарного права и щадить гражданское население.

Гутерриш вновь призвал к прекращению огня в Восточной Гуте, чтобы доставить гуманитарную помощь местному населению.

Ранее сообщалось, что обстрел Восточной Гуты стал самым кровопролитным с 2013 года: 250 погибших.

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