Генсек ООН прокомментировал решение США выйти из Совета по правам человека

Гутерриш предпочел бы, чтобы США остались членом Совета ООН по правам человека

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предпочел бы, чтобы США остались членом Совета ООН по правам человека, сообщается на странице Организации.

Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, по словам Гутерриша, основанный на Женеве Совет по правам человека является частью общей "архитектуры прав человека" ООН, которая "играет очень важную роль в поощрении и защите прав человека во всем мире".

"Генеральный секретарь предпочел бы, чтобы Соединенные Штаты оставались в Совете по правам человека", - говорится в заявлении.

В тексте также уточняется, что Совет по правам человека является межправительственным органом из 47 членов в рамках системы ООН, "который не только стремится поощрять и защищать права человека, но также рассматривает предполагаемые нарушения прав и дает рекомендации по ним".

Напомним, во вторник, 19 июля, США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека.