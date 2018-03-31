Генсек ООН призвал расследовать события в Газе

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал расследовать события в палестинском секторе Газа, в том числе гибель людей при столкновениях, передает Reuters со ссылкой на представителя генсека Фархана Хака.

"Он также призывает всех, кого касается этот конфликт, воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшим жертвам, и в частности от любых мер, которые могут нанести ущерб гражданским лицам", - добавил Хак.

Напомним, 30 марта в секторе Газа началась многодневная акция протеста палестинцев - Великий день возвращения. Вдоль границы с Израилем палестинцы разбили пять палаточных лагерей,которые должны стать базами для участников акции.

В результате столкновений с израильской армией в секторе Газа погибло 15 человек, сотни человек получили ранения.