19 июня 2018, вторник

Киев передал генсеку ООН список украинских политзаключенных

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Гутерриш должен был получить полный список украинских узников Кремля

Гутерриш должен был получить полный список украинских узников Кремля

Украина передала генсеку ООН Антониу Гутерришу список украинских политзаключенных, которых удерживает Россия.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в Twitter.

Ельченко добавил, что давление на Россию не будет прекращаться.

Россия удерживает 64 украинских политзаключенных, включая режиссера Олега Сенцова.

Напомним, 14 июня уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отправилась в Россию, чтобы посетить пленников. Однако по состоянию на 19 июня ей отказали во встрече с Олегом Сенцовым (российская сторона в этом случае заявила о нарушении договоренностей), Николаем Карпюком, Романом Сущенко.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин выразил мнение, что пока будет продолжаться Чемпионат мира по футболу, Россия может согласиться на очередной обмен пленными, чтобы создать "положительный имидж страны".

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