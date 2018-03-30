Генсек ООН: Отношения России и США приближаются к холодной войне

Отношения России и США все больше напоминают холодную войну, заявил Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что отношения России и США все больше напоминают холодную войну.

Об этом он сказал, комментируя высылку российских дипломатов из Вашингтона, сообщает Интерфакс.

"Я в самом деле очень беспокоен. Я думаю, мы приближаемся к той ситуации, которая аналогична тому, как мы жили во время холодной войны", - сказал генсек ООН.

В то же время, по его словам, есть два отличия нынешней ситуации от времен холодной войны. В частности, в годы холодной войны существовали две сверхдержавы, полностью контролировавшие соответствующие регионы планеты, а теперь, кроме США и РФ, есть много других "сравнительно независимых" игроков, вовлеченных в различные конфликты, которые в свою очередь грозят риском эскалации.

Также Гутерриш отметил, что во времена холодной войны существовали различные механизмы по стабилизации ситуации, которые должны были использоваться в случае нарастания напряжения. Однако с окончанием "холодной войны" такие механизмы прекратили существование, отметил генсек.

"Я полагаю, что пришло время для предосторожностей такого рода, которые гарантируют эффективную коммуникацию и возможность предотвратить эскалацию. Я верю, что подобные механизмы необходимы вновь", - добавил он.

В связи с отравлением в Великобритании экс-агента Сергея Скрипаля 26 стран объявили о высылке российских дипломатов.

США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов. Президент США Дональд Трамп распорядился выслать 48 сотрудников российских спецслужб, которые работали под дипломатическим прикрытием, а также закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле.

В ответ на это Россия отозвала согласие на открытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге и объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства США в Екатеринбурге.