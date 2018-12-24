Генсек ОБСЕ: Конфликт между Россией и Украиной может вновь обостриться Сегодня, 03:45 247 Цей матеріал також доступний українською Фото: gagauziya via Facebook Генсек ОБСЕ предостерег от обострения конфликта между Россией и Украиной

Конфликт между Россией и Украиной может вновь обостриться, предостерегает генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер, передает DW.

"У меня есть опасение, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация", - заявил Гремингер в интервью, опубликованном в немецком издании Neue Osnabrücker Zeitung.

По словам Гремингера, "из отдельных очагов огня может разгореться огромный пожар".

Он также указал места возможной эскалации конфликта: оккупированный Крым и линия разграничения на Донбассе. А также в качестве одного из поводов для обострения ситуации Гремингер упомянул "нелегальные выборы" на территории самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

"Следует исходить из того, что мятежным республикам, если они окажутся под военным давлением, вновь будет оказываться поддержка из России", - подчеркнул генсек ОБСЕ, призвав Кремль продемонстрировать добрую волю для того, чтобы возродить взаимодоверие.

Он подчеркнул, что таким жестом доброй воли могло бы стать "освобождение 24-х задержанных моряков и возвращение трех захваченных судов".

Но Гремингер не ожидает прорыва на мирных переговорах в обозримом будущем, поскольку "политическая воля для примирения попросту отсутствует".

"Было бы хорошо получить новые импульсы от нормандской группы, состоящей из Германии, Франции, Украины и России, но в данный момент нам, к сожалению, до этого очень и очень далеко", - подытожил генсек ОБСЕ.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.