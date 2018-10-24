Генсек НАТО прокомментировал намерения США выйти из ракетного соглашения с Россией

НАТО не планирует увеличивать ядерный арсенал в Европе, несмотря на действия Москвы, сказал Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главная причина намерений США к выходу из Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности - его одностороннее нарушение Россией.

Однако, по словам Столтенберга, государства НАТО не будут увеличивать в Европе ядерный потенциал в ответ на новые ракетные разработки России, сообщает Радио Свобода.

"Наши оценки таковы: Россия нарушает договор, она сама подтвердила, заявив, что разрабатывает новые наземные ракеты 9M729. Но я не вижу оснований утверждать, что в ответ на это страны-союзницы будут размещать больше ядерного оружия в Европе", - сказал он.

По мнению Столтенберна, немедленным ответом НАТО на создание новых российских ракетных вооружений, запрещенных договором, является необходимость оценки рисков, которые эти наземные ракеты представляют для безопасности Североатлантического альянса.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что США расторгнут договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В МИД РФ заявили в ответ, что главный мотив расторжения договора - мечта США о однополярном мире и Россия примет меры, в том числе военного характера, если США воплотят в реальность свои намерения.

В Кремле отметили, что решение США вызвало у них обеспокоенность.