Генсек НАТО прокомментировал договоренность о встрече Трампа с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует договоренность США и России о встрече президентов стран Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я приветствую предстоящую встречу президента Трампа и президента Путина, потому что я верю в диалог... Для меня диалог не является свидетельством слабости. Диалог является свидетельством силы", - сказал Столтенберг во время саммита ЕС в Брюсселе.

Он добавил, что Альянс не хочет новой холодной войны и изолировать Россию.

"Мы стремимся к лучшим отношениям", - отметил Столтенберг.

Как сообщили в Белом Доме и Кремле, встреча Трампа с Путиным состоится 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Окончательная договоренность об этом мероприятии была достигнута во время визита в Москву советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона.

В Белом Доме рассказали, что Трамп и Путин обсудят отношения между США и Россией и ряд вопросов национальной безопасности. В пресс-службе Кремля не назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече.

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Первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля 2017 на полях саммита G20 в Германии. Тогда лидеры договорились о создании дипломатического канала по Украине, о введении с 9 июля перемирия на юго-западе Сирии, о создании двусторонней рабочей группы по кибербезопасности и о назначении новых послов США в России и России в США.