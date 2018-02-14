Генсек НАТО отказался подтвердить постоянное размещение Искандеров в Калининградской области

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к открытости и прозрачности в вопросе о возможном размещении тактических ракетных комплексов Искандер у границы с Европой, в частности, в Калининградской области.

"Я призываю Россию быть прозрачной. Это одна из причин важности Совета Россия-НАТО, мы используем его для сообщения о военных учениях и военных потенциалах. Мы призываем Россию быть транспарентной", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе, передает Европейская правда.

Столтенберг отметил, что Альянс постоянно отслеживает военную деятельность в Калининградской области. "Мы видим, что Россия вкладывает средства в инфраструктуру, укрепляет присутствие в Калининграде. Я не буду комментировать, есть ли там сейчас Искандеры на постоянной основе, это касается разведданных", - сказал он.

Напомним, что президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что РФ размещает в Калининградской области ракетные комплексы Искандер.

В то же время министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сообщил, что россияне намерены оставить их там на постоянной основе.

По официальным данным, максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из Искандера составляет не менее 500 км. По экспертным оценкам, при применении ядерной боеголовки или облегченной обычной она может достигать 700 км.