Генсек НАТО назвал провокации РФ в Азовском море попыткой дестабилизировать Украину

Североатлантический альянс обеспокоен дестабилизирующей деятельностью РФ в Азовском море и полностью поддерживает позицию Украины в этой ситуации, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, российское военное присутствие в Азовском море и в оккупированном Крыму, строительство моста через Керченский пролив препятствуют морскому судоходству и являются "помехой нормальной навигации".
"Продолжается кампания, нацеленная на подрыв стабильности в Украине. Поскольку мы поддерживаем украинскую стабильность, суверенитет и территориальную целостность, мы стоим с Украиной бок о бок", - цитирует его заявление Радио Свобода.
Отмечается, что Столтенберг не дал ответа на вопрос, ведут ли Киев и Альянс переговоры вокруг ситуации в Азовском море.
Смотрите также
С апреля 2018 года России начала задерживать для длительных проверок иностранные суда, следующие в порты Бердянска и Мариуполя, во время их прохода через Керченский пролив. Действия россиян противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является морем внутреннего пользования как для Украины, так и для России, и его могут свободно использовать две стороны.
Украина ведет переговоры со странами Евросоюза и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования