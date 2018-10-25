25 октября 2018, четверг

Генпрокурор Саудовской Аравии: Убийство журналиста Хашкаджи было преднамеренным

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Генпрокурор Саудовской Аравии назвал преднамеренным убийство Хашкаджи

Генпрокурор Саудовской Аравии назвал преднамеренным убийство Хашкаджи

Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле было преднамеренным.

Он отметил, что саудовская прокуратура продолжает расследование в отношении лиц, которых подозревают в причастности к убийству Хашкаджи, сообщает Al Arabiya.

Ранее официальная позиция Эр-Рияда заключалась в том, что журналист погиб случайно в результате драки в здании саудовского генконсульства в Стамбуле.

В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что убийство журналиста было спланировано заранее.

Журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.

 

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