Генпрокурор Чайка потребовал от Великобритании вернуть в РФ более 500 млрд рублей

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Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка

Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал от Великобритании вернуть в РФ более 500 млрд рублей, выведенных туда гражданами России, скрывающимися от российского правосудия. Об этом сообщает Интерфакс Украина.

Он заявил, что начиная с 2002 года, в Великобританию были направлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Сумма ущерба составляет более чем полтриллиона рублей.

«То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши», - добавил Чайка.

Также генеральный прокурор Российской Федерации прокомментировал принятый Лондоном ранее закон о криминальных финансах.

«Теперь любой иностранный владелец имущества обязан будет объяснить происхождение этих активов. И я вас уверяю, что многим из них сделать это будет весьма затруднительно. И мы очень надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу «грабь награбленное», - заявил генпрокурор.

В 2017 году правительство Великобритании приняло закон о криминальных финансах, который позволяет изымать недвижимость у лиц, которые не смогут объяснить происхождение собственных активов.

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