Гений Трамп и мусульманские захватчики. Топ-5 цитат недели

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Журналист делает селфи с картонной фигурой премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Очи. 8 января этот политик предложил прессе задавать таким фигурам все острые политические вопросы

Журналист делает селфи с картонной фигурой премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Очи. 8 января этот политик предложил прессе задавать таким фигурам все острые политические вопросы

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.

Я прошел путь от очень успешного бизнесмена, топ-звезды ТВ, до президента США - с первой попытки. Думаю, это можно назвать не просто ум, а гений, и очень стабильный гений.

Дональд Трамп, президент США, ответил на критику своих умственных способностей, описанных в скандальной книге Майкла Вулффа Огонь и ярость: в коридорах Белого Дома Трампа.

 

Украинские корни говорят о самых древних цивилизациях. У нас были скифы, сарматы, Триполье, шумеры. Да нам бы с Египтом спорить каждый день по достоянию.

Руслана, украинская певица, в эфире канала 112 Украина рассуждала об украинской истории.

 

Это незаконно было сделано в свое время, при Сталине. Крым никогда не был украинским.

Владыка Павел, наместник Киево-Печерской Лавры, высказался во время полемики с участниками акции, протестовавшими против работы Лавры на ФСБ России.

 

Мы видим их как мусульманских захватчиков.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, в интервью изданию Bild высказал отношение к беженцам из мусульманских стран.

 

Спрашивайте у этого парня.

Прают Чан-Оча, премьер-министр Таиланда, предложил журналистам задавать все острые политические вопросы его картонным копиям, установленным вокруг правительственного комплекса.

 

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №1 от 12 января 2017 года

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