04 октября 2018, четверг

Генерал США назвал "безрассудной" и "импульсивной" поставку Россией С-300 Сирии

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Джозеф Вотел

Джозеф Вотел

Генерал США, командующий силами США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел считает поставку Россией С-300 Сирии "безрассудным" и "импульсивным" ответом на случай с российским военным самолетом.

Об этом пишет Reuters. Известно, что сентябре российский Ил-20 сбили над Средиземным морем ракетой комплекса ПВО Сирии С-200, когда четыре израильских истребителя F-16 били по сирийским объектам в Латакии.

В российском военном ведомстве заявили, что израильские летчики специально подставили самолет под огонь сирийской ПВО, прикрываясь им.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Москва завершила поставку Сирии С-300 “для повышения уровня обеспечения безопасности российских военнослужащих”.

Кроме того, Вотел подтвердил поставку комплекса, подчеркнув, что система поможет прикрывать деятельнось Ирана в Сирии, которая провоцирует воздушные рейды израильской авиации.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва уже начала поставлять в Сирию зенитно-ракетные комплексы С-300. При этом, государственный секретарь США Майк Помпео расценил поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию как "очень серьезную эскалацию".

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