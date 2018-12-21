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Генассамблея ООН отклонила резолюцию России по ракетному договору

Вчера, 23:36
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В ООН приняли решение отклонию резолюцию РФ

Генассамблея ООН не поддержала подготовленный РФ проект резолюции о сохранении в силе и соблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

Проект резолюции поддержали только 43 делегата, 46 - против, а еще 78 воздержались.

Среди выступивших против резолюции были США, государства Евросоюза, Япония, Турция, Израиль и Украина. Документ поддержали Китай, страны - члены Организации Договора о коллективной безопасности, Иран, Сирия, ряд стран Латинской Америки.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение расторгнуть договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом Трамп не исключил заключения с россиянами нового соглашения.

Во время визита в Москву советник Болтон заявил, что США задумались о возможности стратегического сотрудничества с Россией из-за ракетного потенциала Китая.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)  - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

Фактически, договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США. 

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности. 

США объявили, что выйдут из Договора с Россией об уничтожении ракет средней и малой дальности. Чем это может обернуться

Теги:   ООН Россия США

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Генассамблея ООН отклонила резолюцию России по ракетному договору

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