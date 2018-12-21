Генассамблея ООН отклонила резолюцию России по ракетному договору Вчера, 23:36 210 Цей матеріал також доступний українською В ООН приняли решение отклонию резолюцию РФ

Генассамблея ООН не поддержала подготовленный РФ проект резолюции о сохранении в силе и соблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

Проект резолюции поддержали только 43 делегата, 46 - против, а еще 78 воздержались.

Среди выступивших против резолюции были США, государства Евросоюза, Япония, Турция, Израиль и Украина. Документ поддержали Китай, страны - члены Организации Договора о коллективной безопасности, Иран, Сирия, ряд стран Латинской Америки.

Yet another Russian shame in the UN General Assembly: this time the draft resolution on “preservation of INF Treaty” failed to obtain even simple majority of votes???? pic.twitter.com/yipXFLqxyS — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 21 декабря 2018 г.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение расторгнуть договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом Трамп не исключил заключения с россиянами нового соглашения.

Во время визита в Москву советник Болтон заявил, что США задумались о возможности стратегического сотрудничества с Россией из-за ракетного потенциала Китая.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

Фактически, договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.

США объявили, что выйдут из Договора с Россией об уничтожении ракет средней и малой дальности. Чем это может обернуться