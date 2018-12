Генассамблея ООН отклонила резолюцию России по ракетному договору

Проект резолюции поддержали только 43 делегата, 46 - против, а еще 78 воздержались.

Среди выступивших против резолюции были США, государства Евросоюза, Япония, Турция, Израиль и Украина. Документ поддержали Китай, страны - члены Организации Договора о коллективной безопасности, Иран, Сирия, ряд стран Латинской Америки.

Yet another Russian shame in the UN General Assembly: this time the draft resolution on “preservation of INF Treaty” failed to obtain even simple majority of votes???? pic.twitter.com/yipXFLqxyS