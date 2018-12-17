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Генассамблея ООН окончательно утвердила Всемирный миграционный пакт

Вчера, 23:42
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Миграционный пакт не является обязывающим с правовой точки зрения, но накладывает на страны политические обязательства

В понедельник, 17 декабря, во время заседания в Нью-Йорке Генеральная Ассамблея ООН окончательно утвердила миграционный пакт, передает DW.

Как сообщается, документ поддержали 181 из 193 стран-членов. США и Венгрия проголосовали против, три страны воздержались от голосования, представители других стран отсутствовали на заседании.

Уточняется, что миграционный пакт не является обязывающим с правовой точки зрения, но накладывает на страны политические обязательства. Целью является, в частности, обеспечить лучшую поддержку крупнейшим странам приема мигрантов.

В документе закреплены 23 цели, в частности координация усилий государств в спасении жизней мигрантов, обеспечение доступных путей регулируемой миграции, борьба с контрабандой людьми, помощь в интеграции и устранении дискриминации.

Напомним, что инициированный ООН Всемирный пакт за безопасную, благоустроенную и регулируемую миграцию приняли 10 декабря во время конференции в Марокко, однако он еще требовал утверждения Генеральной Ассамблеей ООН.

Украина рассмотрит возможность присоединения к Глобальной соглашения о безопасной, упорядоченную и законную миграцию "при наличии благоприятных условий, на другом этапе".

Теги:   Миграция Генассамблея ООН Мигранты

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