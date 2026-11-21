Глава Пентагона Пит Хегсет на прошлой неделе издал секретную служебную записку, утвердив ограничения в отношении оборонных связей между США и Канадой, сообщает 20 ноября газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

На данный момент точно неизвестно, о каких именно ограничениях идет речь. По словам представителя Хегсета Шона Парнелла, они не касаются обмена разведывательной информацией или сотрудничества США и Канады в рамках НАТО либо Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

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По его словам, Пентагон «принимает меры для того, чтобы его взаимодействие с Канадой способствовало достижению конкретных оборонных целей США и, в конечном счете, поддержанию активизации оборонных отношений».

Один из чиновников заявил WP, что новые ограничения, несомненно, будут восприняты канадцами как «пощечина». Они вызывают вопросы о том, как именно будет ограничено взаимодействие вооруженных сил двух стран.

Канада является членом Пяти глаз — консорциума по обмену разведданными, в который, помимо США, входят Великобритания, Новая Зеландия и Австралия.

Представитель одной из стран — участниц консорциума сообщил WP, что со стороны Соединенных Штатов не поступало официальных сигналов об изменениях в процессе обмена информацией, однако за последний год американские чиновники предоставляли меньше сведений «по ряду каналов».

Ранее Хегсет, как и президент Дональд Трамп, неоднократно высмеивал канадских военных и преуменьшал вклад союзников США в войны в Ираке и Афганистане, пишет газета.

В частности, в августе министр обороны США опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой были запечатлены девушка-подросток — курсант канадской армии — и ее инструктор. Он написал: «Это по-настоящему», судя по всему, с пренебрежением отозвавшись об их внешности. Многие канадские официальные лица осудили эту публикацию.

Хегсета также раскритиковали в Канаде после того, как он заявил, что лишь «один или два» союзника США в Афганистане участвовали в активных боевых действиях во время войны.

На самом деле канадские вооруженные силы участвовали в боевых действиях совместно с американскими войсками в Афганистане, где погибли по меньшей мере 158 канадских военнослужащих, а еще 2000 получили ранения, говорится в материале.

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Ранее Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить Канаду к территории США в качестве 51-го штата. 6 мая 2026 года премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с Трампом заявил, что Канада не продается.