«Компромисс с Путиным привел к войне». Если Украина проиграет — Словакия будет следующей — премьер-министр
Эдуард Хегер (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что если Украина проиграет в войне — Словакия будет следующей.
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Об этом сообщает The Guardian.
Хегер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал страны ЕС за то, что они слишком сильно зависят от российских энергоносителей, и призвал лидеров «перестать идти на компромисс» со своими принципами в отношениях с Россией.
«Мы слишком долго обменивали наши ценности на дешевый газ и нефть. Компромисс с Путиным привел к войне в Украине. Агрессивной войне, в которой гибнут люди», — сказал он.
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