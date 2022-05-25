«Компромисс с Путиным привел к войне». Если Украина проиграет — Словакия будет следующей — премьер-министр 25 мая, 15:25 Цей матеріал також доступний українською Эдуард Хегер (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что если Украина проиграет в войне — Словакия будет следующей.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Об этом сообщает The Guardian.

Хегер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал страны ЕС за то, что они слишком сильно зависят от российских энергоносителей, и призвал лидеров «перестать идти на компромисс» со своими принципами в отношениях с Россией.

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«Мы слишком долго обменивали наши ценности на дешевый газ и нефть. Компромисс с Путиным привел к войне в Украине. Агрессивной войне, в которой гибнут люди», — сказал он.

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