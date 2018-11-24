24 ноября 2018, суббота

Где появляется Лавров - начинается война: Украинцы "встретили" главу МИД РФ в аэропорту Лиссабона

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Украинцы Португалии
Фото: Павел Садоха via Facebook

Украинцы Португалии "встретили" главу МИД РФ в аэропорту Лиссабона

Представители украинской и грузинской общин устроили акцию у Лиссабонского аэропорта по случаю прибытия в столицу Португалии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Сегодня представители украинской и грузинской общин собрались напротив Лиссабонского аэропорта, чтобы "встретить" министра МИД Московии Лаврова, который прибыл в Португалию с официальным визитом", - написал глава Союза украинцев в ​​Португалии Павел Садоха на своей странице в Facebook.

Активисты развернули плакат с надписью: "Где появляется Лавров - начинается война!".

"Таким образом, украинцы хотят предупредить португальцев относительно истинных намерений агрессивной политики Московии. В аппетитах которой не только соседние страны, но и "Русский мир" от Атлантики до Владивостока", - подчеркнул активист.

Это первый за последние 10 лет визит главы МИД РФ в Португалию. В ходе визита запланированы его встречи с президентом и главой МИД страны.

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