Где появляется Лавров - начинается война: Украинцы "встретили" главу МИД РФ в аэропорту Лиссабона

Представители украинской и грузинской общин устроили акцию у Лиссабонского аэропорта по случаю прибытия в столицу Португалии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
"Сегодня представители украинской и грузинской общин собрались напротив Лиссабонского аэропорта, чтобы "встретить" министра МИД Московии Лаврова, который прибыл в Португалию с официальным визитом", - написал глава Союза украинцев в Португалии Павел Садоха на своей странице в Facebook.
Активисты развернули плакат с надписью: "Где появляется Лавров - начинается война!".
"Таким образом, украинцы хотят предупредить португальцев относительно истинных намерений агрессивной политики Московии. В аппетитах которой не только соседние страны, но и "Русский мир" от Атлантики до Владивостока", - подчеркнул активист.
Это первый за последние 10 лет визит главы МИД РФ в Португалию. В ходе визита запланированы его встречи с президентом и главой МИД страны.
Журнал НВ
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