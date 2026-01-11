Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о готовности приехать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Аргентины Хавьер Милей во время встречи на Глобальном саммите мира в Швейцарии, 15 июня 2024 года (Фото: president.gov.ua)

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что с удовольствием посетил бы Украину, чтобы поддержать президента Владимира Зеленского.

Отвечая в интервью CNN на вопрос о том, посетил ли бы он Украину, Милей заявил:

«Я бы с удовольствием сделал это в знак поддержки президента Зеленского».

Президент Аргентины добавил, что имеет с президентом Украины прекрасные отношения, восхищается им и испытывает к нему особую привязанность.

Реклама

В октябре 2025 года Зеленский провел телефонный разговор с Милеем после победы его партии на выборах и пригласил президента Аргентины посетить Украину.

Хавьер Милей стал президентом Аргентины в декабре 2023 года, Зеленский приезжал в Аргентину на его инаугурацию.

На момент избрания Милея ВВП страны сокращался на 2,5%, дефицит бюджета составлял около 4% ВВП, госдолг — 89,5% ВВП, инфляция в декабре 2023 года достигла 211%, а курс доллара США на черном рынке был вдвое выше официального. Но уже в третьем квартале 2024 года экономика Аргентины вышла из глубокой рецессии. До прихода в политику Хавьер Милей получил известность как экономист и активный сторонник либертарианства.

Зеленский и Милей как лидеры государств провели несколько телефонных переговоров и ряд личных встреч.

