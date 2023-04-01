Экс-президент Косово предстанет перед судом в Гааге. Его обвиняют в военных преступлениях 1 апреля, 11:32 Билборд с Хашимом Тачи в Косово (Фото:REUTERS/Laura Hasani)

Бывший президент Косово Хашим Тачи предстанет перед судом в Гааге в понедельник, 3 апреля. Его обвиняют в военных преступлениях во время войны с Сербией в 1998—1999 годах.



Об этом сообщает Reuters.

Специальный косовский суд выдвинул обвинения Тачи в ноябре 2020 года по десяти пунктам в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая преследования, убийства, пытки и насильственные исчезновения людей во время войны.

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Он не соглашался ни с одним из обвинений и называл их безосновательными.

6 ноября 2020-го Тачи взяли под стражу в Гааге, а троим его ближайшим соратникам предъявили те же обвинения. Вскоре после этого он подал в отставку.

Кроме Тачи, в следственный изолятор тогда отправили бывшего спикера парламента Косово Кадри Весели, одного из полевых командиров Армии освобождения Косово (АОК) Реджепа Селими и экс-главу парламента Якупа Красники.

Хашим Тачи — один из основателей АОК. Суд обвиняет его и других экс-командиров в убийстве почти 100 человек, в частности сербов, косовских албанцев, представителей других этнических групп, а также политических оппонентов. После войны Тачи ушел в политику, с 2008 года был премьер-министром, а с 2016-го — президентом Косово.

В Косово соотечественники считают его героем, и раньше там появились билборды с фотографиями Тачи и Весели с надписью «Герои войны и мира».

В результате войны в Косово в 1998—1999 годах погибло более 10 тысяч человек. Она закончилась после продолжавшихся 78 дней бомбардировок Сербии войсками НАТО. После этого из Косово вывели войска, а регион перешел под контроль миротворцев ООН. Фактически Сербия не контролирует Косово — в 2008 году там провозгласили независимость. Ее признают около 110 стран мира, включая США и страны Европейского Союза.

Специальный косовский суд был создан отдельно от уголовного трибунала ООН по бывшей Югославии, также находившегося в Гааге. Там судили за военные преступления в конфликтах в Хорватии, Боснии и Косово.

