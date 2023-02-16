Мюнхенская конференция по безопасности: вице-президент США Харрис обсудит с Шольцем, Макроном и Сунаком поддержку Украины 16 февраля, 16:08 Камала Харрис (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Вице-президент США Камала Харрис встретится с иностранными лидерами, включая канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и британского лидера Риши Сунака на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщил представитель Белого дома, пишет The Guardian.

Стороны обсудят поддержку Украины и санкции против России.

Харрис также встретится с премьер-министрами Финляндии и Швеции Санной Марин и Ульфом Кристерссоном, чтобы обсудить их заявки на членство в НАТО. Кроме того, она обсудит отношения с Китаем на встречах с иностранными лидерами.



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59-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в Германии в пятницу, 17 февраля.

В прошлом году на Мюнхенской конференции по безопасности во время встречи с вице-президентом США Камалой Харрис президент Украины Владимир Зеленский высказался за введение превентивных санкций против РФ. Эта встреча состоялась за несколько дней до полномасштабного вторжения России.

