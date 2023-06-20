Хантер Байден признал себя виновным в налоговых преступлениях и незаконном владении оружием

20 июня, 17:02
Поделиться:
Хантер Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Хантер Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Сын президента Джо Байдена — Хантер Байден — признал себя виновным в налоговых преступлениях и незаконном владении оружием.

Об этом сообщает The Washington Post.

Также уточняется, что Хантер пошел на сделку с прокуратурой о признании вины. Вероятно, это должно его спасти от тюрьмы.

Читайте также:
Сын Байдена признался товарищу, что курил марихуану с экс-мэром Вашингтона — СМИ

По данным Associated Press, 53-летний Хантер Байден находится под следствием по налоговым делам с 2018 года. Сообщается, что в 2020 году он погасил свои налоговые обязательства.

Видео дня

Хантера Байдена обвинили по двум пунктам в умышленной неуплате подоходного налога. Третье обвинение связано с хранением огнестрельного оружия в 2018 году, которым он владел во время употребления крэк-кокаина. Сын президента отрицал употребление наркотиков при обращении за оружием.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Российская агрессия Джо Байден Хантер Байден Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X