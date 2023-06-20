Хантер Байден признал себя виновным в налоговых преступлениях и незаконном владении оружием 20 июня, 17:02 Хантер Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Сын президента Джо Байдена — Хантер Байден — признал себя виновным в налоговых преступлениях и незаконном владении оружием.

Об этом сообщает The Washington Post.

Также уточняется, что Хантер пошел на сделку с прокуратурой о признании вины. Вероятно, это должно его спасти от тюрьмы.

По данным Associated Press, 53-летний Хантер Байден находится под следствием по налоговым делам с 2018 года. Сообщается, что в 2020 году он погасил свои налоговые обязательства.

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Хантера Байдена обвинили по двум пунктам в умышленной неуплате подоходного налога. Третье обвинение связано с хранением огнестрельного оружия в 2018 году, которым он владел во время употребления крэк-кокаина. Сын президента отрицал употребление наркотиков при обращении за оружием.