Гендиректор компании Baykar приехал в Киев и обсудил с Зеленским строительство завода Байрактаров

9 сентября, 21:34
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Владимир Зеленский и Халук Байрактар в Киеве 9 сентября 2022 года (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский и Халук Байрактар в Киеве 9 сентября 2022 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 9 сентября, встретился в Киеве с гендиректором турецкой компании Baykar Халуком Байрактаром.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский и Байрактар обсудили дальнейшее сотрудничество Украины с компанией-производителем известных беспилотников для усиления обороноспособности украинской армии, а также строительство завода Baykar в Украине и производство новой продукции с украинскими комплектующими.

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Президент Украины вручил главе Baykar орден За заслуги I степени и поблагодарил его, президента Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ за поддержку в войне с российской агрессией.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/2409970432635851

В сентябре в Украину прибыли три «народных» Байрактара, которые компания Baykar бесплатно передала на украинский фронт после того, как украинцы за три дня собрали 600 млн грн на беспилотники. На эти деньги фонд Сергея Притулы купил спутник компании ICEYE.

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В конце июня министр обороны Алексей Резников рассказал, что у Украины есть большие планы по приобретению беспилотников Байрактар. По его словам, в ближайшее время почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей украинской армии.

В августе украинский посол в Турции Василий Боднар рассказал, что компания Baykar уже купила земельный участок в Украине и намерена реализовать проект завода до конца года.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Турция Беспилотники БПЛА Владимир Зеленский Украина-Турция Bayraktar TB2 Байрактар

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