Индия заключила соглашение с подсанкционной российской авиакомпанией для производства самолетов

Соглашение может обострить отношения Нью-Дели с Западом (Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas)

Индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписала соглашение с подсанкционным российским концерном United Aircraft Corporation (UAC) для совместного производства гражданских самолетов SJ-100.

Об этом сообщает Reuters.



Меморандум подписали в Москве. HAL получит права на выпуск двухмоторных самолетов для внутреннего рынка, что станет первым случаем производства пассажирского самолета в Индии. Компания заявила, что это «шаг к самообеспеченной Индии« (Aatmanirbhar Bharat).

Реклама

Впрочем, сделка может обострить отношения Нью-Дели с Западом, который пытается изолировать Москву из-за войны против Украины. UAC находится под санкциями США, ЕС и Британии как ключевой элемент российского военно-промышленного комплекса.

Индия, которая продолжает покупать дешевую российскую нефть, отказывается присоединяться к санкциям и обвиняет Запад в «двойных стандартах».

Эксперты считают, что такое сотрудничество поможет России частично обойти технологические ограничения и сохранить промышленную способность во время войны против Украины.