Российские хакеры взломали сайт парламента Финляндии 10 августа, 11:30 Российские хакеры взломали сайт финского парламента (Фото:joffi/pixabay.com)

Сайт парламента Финляндии недоступен из-за российской хакерской атаки.

Об этом сообщает Yle.

Издание пишет, что группа российских хакеров NoName057 сообщила, что они стоят за атакой.



«Мы решили нанести „дружеский“ визит в соседнюю Финляндию, власти которой так стремятся вступить в НАТО», — заявили хакеры.

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Атака началась во вторник, 9 августа, около 14:30.

Финский парламент заявил, что они работают с Национальным центром кибербезопасности и поставщиками услуг, чтобы восстановить веб-сайт.

Эта же российская хакерская группировка ранее осуществляла кибератаки на госучреждения в Польше, Литве и Норвегии.

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29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать процесс вступления двух стран в обмен на выполнение ими ее требований.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «зеркальным ответом» на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

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