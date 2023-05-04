Угрозы войной. Пророссийские хакеры атаковали сайт мэрии одного из французских городов

4 мая, 09:50
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Хакеры атаковали сайт мэрии одного из городов Франции (Фото:roketpik/pixabay.com)

Хакеры атаковали сайт мэрии одного из городов Франции (Фото:roketpik/pixabay.com)

Сайт французского города Бри-сюр-Марн недоступен с субботы, 29 апреля из-за кибератаки, совершенной пророссийскими хакерами.

Об этом сообщает BFMTV.

На белом фоне появилось сообщение на русском языке: «Уважайте Россию! Иначе мы будем продолжать вести с вами войну».

Мэр города Шарль Аслангуль сообщил, что «ИТ-отдел пытается быстро восстановить сайт», и добавил, что оставляет за собой право подать жалобу.

Видео дня

https://twitter.com/CharlesAslangul/status/1652308764274434055?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1652308764274434055%7Ctwgr%5E2baecd73bd25b11006e5aae62c19fa08a3ab8e6d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bfmtv.com%2Fparis%2Fle-site-de-la-ville-de-bry-sur-marne-pirate-avec-un-message-pro-russe_AN-202305030391.html

По словам мэра, он «на 100% уверен, что никакие личные данные не были украдены».

«Последствия этой кибер-атаки могли быть очень серьезными», — добавил он.

В последние месяцы кибератакам подверглись и другие городские сайты во Франции. Например, в Лилле и Кане, что привело к серьезным последствиям для функционирования муниципальных служб в течение нескольких недель.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Хакеры Франция Кибератаки Война России против Украины

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