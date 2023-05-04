Угрозы войной. Пророссийские хакеры атаковали сайт мэрии одного из французских городов
Хакеры атаковали сайт мэрии одного из городов Франции (Фото:roketpik/pixabay.com)
Сайт французского города Бри-сюр-Марн недоступен с субботы, 29 апреля из-за кибератаки, совершенной пророссийскими хакерами.
Об этом сообщает BFMTV.
На белом фоне появилось сообщение на русском языке: «Уважайте Россию! Иначе мы будем продолжать вести с вами войну».
Мэр города Шарль Аслангуль сообщил, что «ИТ-отдел пытается быстро восстановить сайт», и добавил, что оставляет за собой право подать жалобу.
По словам мэра, он «на 100% уверен, что никакие личные данные не были украдены».
«Последствия этой кибер-атаки могли быть очень серьезными», — добавил он.
В последние месяцы кибератакам подверглись и другие городские сайты во Франции. Например, в Лилле и Кане, что привело к серьезным последствиям для функционирования муниципальных служб в течение нескольких недель.