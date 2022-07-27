В МИД Украины изучают подробности поездки новой министра иностранных дел Бельгии в оккупированный Крым в 2021 году 27 июля, 16:19 Хаджа Лабиб (Фото:Hadja Lahbib / Facebook)

Спикер МИД Украины Олег Николенко в среду, 27 июля, прокомментировал информацию о том, что новая министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб в 2021 году ездила в Крым как журналистка.

У себя в Facebook Николенко напомнил, что посещать временно оккупированный Россией Крым можно только с материковой части Украины, а въезд с территории страны-агрессора является незаконным.



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«Иностранные граждане должны соблюдать законодательство Украины и официальную позицию своего государства. Бельгия не признает аннексию Крыма со стороны России, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах», — написал спикер МИД.

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По словам Николенко, сейчас МИД Украины ведет диалог с бельгийской стороной по дипломатическим каналам, чтобы установить все обстоятельства поездки и принять решения по поводу будущих контактов.



«В то же время положительно отмечаем заверения министра Лабиб относительно дальнейшей поддержки Украины в ее борьбе против вооруженной агрессии России. Мы продолжим координацию позиций Украины и Бельгии в контексте введения новых санкций ЕС против России, а также предоставления Украине военной и финансовой помощи», — добавил он.

Хаджа Лабиб, которая в июле 2022 года возглавила МИД Бельгии вместо Софи Вильмес, в июле 2021 года посещала оккупированный Россией Крым как журналистка. Она говорила, что приезжала на фестиваль Глобальные ценности, организованный Севастопольским драматическим театром имени Луначарского, и публиковала в соцсетях фрагменты выступления.

Позже, во время интервью RTBF, Лабиб говорила, что для приземления в аэропорту Симферополя «нужна российская виза», но не уточняла, каким путем приехала в Крым. Она также упоминала, что ездила «в Россию» («— Фестиваль в Крыму будет темой документального фильма, который вы готовите? — Да, для этого я поехала в Россию…»), сообщает Европейская правда.

Депутат бельгийского парламента Питер де Рувер обратил внимание на то, что перед назначением Лабиб ее страницу в Википедии подчистили и убрали упоминание о поездке «в Россию».

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