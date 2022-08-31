Министр иностранных дел Бельгии в прошлом году незаконно ездила в Крым. Она заявила, что жалеет 31 августа, 19:18 Хаджа Лабиб (Фото:Hadja Lahbib / Facebook)

Новая министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб во время визита в оккупированный Россией Крым в 2021 году нарушила украинского законодательство и искренне сожалеет об этом.

Об этом сообщает МИД Украины в среду, 31 августа, по итогам встречи главы украинской дипломатии Дмитрия Кулебы с Лабиб в Праге. Министры обсудили ситуацию в Украине, в частности, на Запорожской АЭС, и помощь Бельгии Украине.



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Лабиб сказала, что в прошлом году посетила Севастополь в нарушение украинского законодательства как журналистка и режиссер-документалист. По словам министра, тогда она занималась проектом, который «демонстрировал, как Россия использовала культуру как силу и пропаганду», и как в таких условиях жили деятели культуры. Она заверила, что поддерживает украинский народ, а Бельгия готова способствовать восстановлению Украины и прекращению войны.



«Она искренне сожалеет, что этот визит состоялся в таких обстоятельствах. Министр Лабиб всегда защищала суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, а также статус Крыма как неотъемлемой части Украины», — сказано в сообщении.

Хаджа Лабиб, которая в июле 2022 года возглавила МИД Бельгии вместо Софи Вильмес, в июле 2021 года посещала оккупированный Россией Крым как журналистка. Она говорила, что приезжала на фестиваль Глобальные ценности, организованный Севастопольским драматическим театром имени Луначарского, и публиковала в соцсетях фрагменты выступления. Позже, во время интервью RTBF, Лабиб говорила, что для приземления в аэропорту Симферополя «нужна российская виза», но не уточняла, каким путем приехала в Крым.



В июле спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина ведет диалог с бельгийской стороной по дипломатическим каналам, чтобы установить все обстоятельства поездки и принять решения по поводу будущих контактов.

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