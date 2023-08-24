«Худшее случилось». Немецкая разведка неверно оценивала вероятность начала полномасштабной войны РФ против Украины — вице-канцлер 24 августа, 10:55 Украинские военные едут возле линии фронта (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек обвинил немецкую разведку в неверной оценке вероятности начала полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщает Welt.

По его словам, Британия и США предупреждали о возможном начале боевых действий, но в Берлине решили, что все ограничится учениями.

«Другие спецслужбы говорили: это учения, худшего не случится. Но худшее случилось», — сказал он.

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На уточняющий вопрос, идет ли речь о немецких спецслужбах, он ответил утвердительно.

9 августа Германия сообщила о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot. А также подтвердила передачу Украине дополнительных танков Leopard 1, которые ранее концерн Rheinmetall выкупил у Бельгии.

14 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство его страны подготовило программу финансирования, которая предусматривает предоставить вооружение для Украины на сумму в 17 миллиардов евро до 2027 года.