Немецкий министр пообещал Украине дальнейшие поставки оружия 15 сентября, 13:39 Роберт Хабек (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Немецкий министр экономики Роберт Хабек пообещал Украине дальнейшие поставки оружия.

Об этом сообщает Spiegel.

«Больше оружия уйдет в Украину», — сказал он на полях обсуждений G7 в Бранденбурге.

По его словам, поставки всегда будут координироваться в рамках НАТО.

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Хабек добавил, что страны G7 тоже хотят «своего рода карту инвестиционных возможностей» для Украины. Для этого соответствующие торгово-промышленные палаты должны объединить свои выводы и, таким образом, облегчить иностранным компаниям привлечение в страну.

В понедельник, 12 сентября, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отклонила требования поставить Украине боевые танки.

Глава ведомства заявила, что «до сих пор ни одна страна не снабжала западные боевые машины пехоты или основные боевые танки».

«Мы договорились с нашими партнерами, что Германия не будет предпринимать таких действий в одностороннем порядке», — сказала она.

7 сентября сообщалось, что Германия не будет поставлять Украине бронеавтомобили Dingo из-за собственных нужд. В эксплуатации Бундесвера находятся 500 машин такого типа.

6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.

Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.

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