Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил , что Варшава в ближайшее время может рассмотреть вопрос о передаче Украине дополнительных ракет для систем ПВО Patriot.

Об этом Туск заявил в четверг, 30 июля, во время пресс-конференции на месте падения ракеты в Люблинском воеводстве, сообщило издание Defence24.pl.

Он также подчеркнул готовность своего правительства к полному сотрудничеству во всех возможных коалициях и группах, работающих над обеспечением безопасности неба как над Польшей, так и над Украиной.

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И признал, что не исключает возможности передачи Украине дополнительных ракет для Patriot.

«Безопасность Польши напрямую зависит от эффективных действий украинских войск, в частности в воздухе. Если бы у украинцев было больше того, о чем они постоянно просят, возможно, эта ракета не попала бы в Польшу», — сказал Дональд Туск.

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На координационном совещании, экстренно созванном в связи с нарушением воздушного пространства Польши, Дональд Туск заявил, что накануне, 29 июля, во время встречи в Люблине президент Украины Владимир Зеленский передал информацию о планируемом массированном российском ударе по Украине.

В ночь на 30 июля войска государства-агрессора РФ применили для комбинированного удара по Украине 358 средств воздушного нападения, причем впервые за четыре месяца россияне массированно атаковали западные регионы Украины.

Во время массированной атаки 30 июля в Польше прогремел мощный взрыв. Польская полиция сообщила, что обнаружила в Люблинском воеводстве воронку и обломки неопознанного объекта.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что российская крылатая ракета Х-101 ночью пересекла территорию Польши, нарушив таким образом воздушное пространство НАТО.

Польский премьер Дональд Туск впоследствии также предположил, что в Люблинском воеводстве упала именно российская ракета Х-101.