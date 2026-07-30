«Ракеты на складах не защитят небо». Шеф-редактор Rzeczpospolita высказался за передачу Украине дополнительных ракет для Patriot

Военная техника едет к месту падения предположительно российской ракеты в Люблинском воеводстве Польши, 30 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Шеф-редактор влиятельного польского издания Rzeczpospolita Артур Барткевич заявил, что передача Украине дополнительных ракет для систем ПВО Patriot не ослабит саму Польшу, а, наоборот, укрепит ее безопасность.

Об этом Барткевич сказал в беседе с журналисткой Маженой Табор-Ольшевской, которую Rzeczpospolita опубликовала в четверг, 30 июля.

Артур Барткевич заявил, что массированная российская атака на Украину, в частности на западные регионы, не была случайностью. Он напомнил, что она произошла сразу после переговоров президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом и польским премьером Дональдом Туском о дальнейшей поддержке Украины.

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«Это демонстрация силы, демонстрация того, что у России все еще есть. чем атаковать, и что она не собирается идти на компромиссы», — сказал Барткевич.

Что касается падения ракеты в Люблинском воеводстве Польши (вероятно, это была российская Х-101), то шеф-редактор Rzeczpospolita не исключил, что попадание ракеты в воздушное пространство Польши могло быть намеренной российской провокацией.

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Артур Барткевич заявил, что передача Украине дополнительных ракет для Patriot на самом деле отвечает интересам самой Польши.

«Ракеты, лежащие на складах, не защитят небо над Польшей», — пояснил он, отметив, что целесообразнее использовать эти ракеты там, где они действительно могут противостоять российским атакам.

«Тот факт, что эта ракета сегодня падает на Киев или Львов, а не на Варшаву, не меняет того, что она направлена против всех нас, против всего Запада», — сказал Барткевич.

И подытожил, что сильная и независимая Украина отвечает стратегическим интересам Польши.

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Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава в ближайшее время может рассмотреть вопрос о передаче Украине дополнительных ракет для систем ПВО Patriot. Он сказал это во время пресс-конференции на месте падения ракеты в Люблинском воеводстве.

Во время массированной российской атаки на Украину 30 июля в Польше прогремел мощный взрыв. Позже польская полиция сообщила, что обнаружила в Люблинском воеводстве воронку и обломки неопознанного объекта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что на территории Польши упала именно российская ракета Х-101.