Министр обороны Италии заговорил о «политическом разрешении» войны. В Офисе президента ответили

31 июля, 08:10
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Гвидо Крозетто (Фото:REUTERS/Remo Casilli/File Photo)

Гвидо Крозетто (Фото:REUTERS/Remo Casilli/File Photo)

Говоря о развязанной Россией полномасштабной войне против Украины, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о необходимости «политического выбора, который определит окончание конфликта». В Офисе президента ему ответили.

В интервью Corriere della Sera итальянский министр заявил, что ситуация на фронте «зашла в тупик», что «заставляет задуматься о долгосрочных сроках завершения войны».

«Украинское контрнаступление, как некоторые из нас и предполагали, столкнулось с несколькими трудностями. Российские окопы затрудняют атаку. Поэтому это может быть политический выбор, который определит конец конфликта», — сказал Крозетто.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что тот прав, когда говорит, что анализ событий на линии фронта говорит о необходимости принятия «политического решения». По его словам, оно должно заключаться в:

  • разблокировании предоставления Украине авиации, включая самолеты F-16;
  • разблокировании передачи дальнобойных ракет;
  • увеличении поставок современных систем ПРО и ПВО.

«Все эти решения известны, но главное — их своевременность. Относительно остального надо понимать: россияне должны быть выбиты с оккупированных территорий военным путем, а путинское вторжение — потерпеть тотальное фиаско. Любой другой „политический“ результат станет крахом системы глобального порядка безопасности и триумфом кровавых людоедов по всему миру», — добавил Подоляк.

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Ранее Крозетто заявил, что Италия не планирует покупать истребители F-16 и обучать украинских пилотов, поскольку много раз помогала Украине в защите против страны-агрессора России.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Украина должна получить действительно реальные гарантии безопасности, а Рим будет поддерживать Киев сколько это будет необходимо.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Италия Михаил Подоляк Война России против Украины

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