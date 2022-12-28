«Если грозит поражение». РФ может применить против Украины тактическое ядерное оружие, хотя это и маловероятно — министр обороны Италии 28 декабря, 13:31 Гвидо Крозетто (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

иМинистр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что потенциально опасность применения Россией ядерного оружия против Украины есть, хотя и «очень маловероятна».

Об этом он сказал в интервью газете Il Messaggero.

Министр подтвердил позицию Рима относительно военной помощи Киеву, чтобы предотвратить новые российские ракетные атаки, озвученную премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Она говорила, что рассматривает вопрос о передаче Украине систем ПВО.

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«Применение тактической ядерной энергетики Россия предполагает. Для нас это немыслимо, а для Москвы — да, если будет пройдена точка невозврата, если они рискуют потерпеть поражение, то да. Короче говоря, потенциально такая опасность существует, хотя очень маловероятная», — заявил Крозетто.

Он добавил: Россия «перешла границу, которую не должна была переходить» и по возможности Италия, «безусловно, поможет защититься», имея в виду вооружение.

«Ракеты не продаются в супермаркете, как баночка Нутеллы, это сложные системы, для изготовления которых нужно длительное время. Нельзя сказать: хорошо, завтра я уйду и куплю сто ракет. Их там нет. Поэтому если мы даем Украине системы ПВО, то мы должны брать их из собственных запасов, и мы должны делать это не истощая себя и с уверенностью в качестве», — подчеркнул министр.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин не рискнет применить против Украины ядерное оружие: глава Кремля «боится смерти и любит жизнь».

7 декабря российский диктатор заявил, что угроза ядерной войны «нарастает».

В украинской разведке в сентябре заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

