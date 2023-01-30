«Каналы диалога должны быть открыты». Относиться ко всем россиянам как к врагам — неправильно — министр обороны Италии 30 января, 09:35 Гвидо Крозетто (Фото:www.facebook.com/ministerodifesa)

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что относиться ко всем россиянам как к врагам было бы неправильно.

«Я также считаю неправильным относиться ко всему российскому народу как к врагу. Я никогда не разделял закрытости по отношению к артистам, спортсменам, гражданскому населению. Мы должны оставить открытыми каналы диалога», — сказал он в интервью Corriere della Sera.

Видео дня

Отвечая на уточняющий вопрос, о каких каналах идет речь, министр заявил, что о каналах к российскому народу, а не к политическим элитам, стремящимся к конфронтации.

«На прошлой неделе некоторые европейские послы встретились в Москве и задались вопросом, почему отказывают в визах российским гражданам. Было бы лучше, если бы люди приехали в Европу, чтобы услышать другой голос. Мы должны продолжать помогать Украине, потому что альтернативы нет, но мы можем что-то изменить, чтобы показать российскому народу, что такое Запад. Свобода, демократия, мир», — сказал он.