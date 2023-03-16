Причастны Медведев и наемники Пригожина? Как в Италии реагируют на заказ убийства министра обороны — интервью NV 16 марта, 17:18 Эксклюзив NV Гвидо Крозетто (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

В СМИ появилась информация о том, что бывший президент России Дмитрий Медведев заказал наемникам группы Вагнера убийство министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

В Twitter итальянский министр написал, что не чувствует угрозы: «Я уверен, что за мою голову нет награды или чего-то еще».

Но как новость восприняли в Италии, в которой часто настроения описывают как пророссийские, рассказала в интервью Radio NV Марианна Сороневич, главная редактор издания Украинская газета в Италии.

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— Обвинение, что Медведев заказал убийство Гвидо Крозетто, очень громкое. Как обсуждается ситуация в Италии?

— Это сообщение сейчас всколыхнуло все итальянское общество. Правда, фамилия Медведева в публикациях встречается редко. В большинстве своем говорят о том, что ЧВК Вагнера назначили цену за голову министра обороны Италии.

Такие обвинения вообще в Италии звучат впервые. Фактически это большой политический скандал, бросающий большое пятно на репутацию России. Если учесть, что Италия пророссийская страна, я надеюсь, что такие обвинения заставят многих итальянцев пересмотреть свое отношение к России.

— Понятны ли мотивы? В медиа говорится, что министр обороны Италии обвинил «вагнеровцев» в том, что они перебрасывают мигрантов из Африки в Европу, в частности в Италию. Считают ли это достаточным мотивом для того, чтобы убивать итальянского топ-чиновника?