Письмо с четырьмя пунктами. Bild узнал, какие уступки Гутерриш предлагает России за возвращение к зерновой инициативе 8 сентября, 14:22 Сергей Лавров и Антонио Гутерриш (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал письмо главе МИД России Сергею Лаврову, в котором заявил о готовности отменить некоторые санкции против страны-агрессора в обмен на ее возвращение к Черноморской инициативе. Об этом сообщает Bild, который с ним ознакомился

Как пишет издание, в своем послании Гутерриш предлагает России четыре пункта соглашения, которые должны «привести к восстановлению Черноморской инициативы». Они следующие:

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отменить санкции ЕС против Российского аграрного банка, а взамен для обхода использовать созданную дочернюю компанию подсанкционного российского банка RSHB Capital S.A, подключив ее к SWIFT;

застраховать российские корабли от украинских атак в Азовском и Черном морях;



разморозить активы российских компаний по производству удобрений;



предоставить доступ российским судам, перевозящим продовольствие и удобрения, в порты ЕС «через быстрые портовые разрешения».

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Что касается последнего пункта, то по словам журналистов, представители Гутерриша в ООН уже якобы провели переговоры с Еврокомиссией и отдельными представителями портовых властей (Германия, Бельгия, Испания, Нидерланды).

По данным Bild, руководство России сейчас изучает предложения ООН и пока не согласилось на них. В Кремле их считают «слишком хорошими, как для правды» и сомневаются в «технической осуществимости» таких послаблений.

В правительстве Украины, как пишет издание, предложения генсека назвали «невероятным оскорблением» и «вознаграждением за агрессивное поведение России» со стороны ООН. По словам одного из неназванных высокопоставленных чиновников, Киев «ни в коем случае» не вернется к зерновой инициативе с участием России при этих условиях, а также не откажется от своего права законно продолжать атаки на российские военно-морские суда и незаконно построенные сооружения, в частности Крымский мост.

В канцелярии Гутерриша на запрос Bild относительно скандального письма не ответили.



17 июля генсек ООН заявил, что сожалеет о выходе России из Черноморской зерновой инициативе и написал письмо диктатору Владимиру Путину.



В Турции публично заявляли, что вместе с ООН предлагают подсоединить «дочь» Россельхозбанка к SWIFT и разморозить активы роскомпаний ради возобновления зерновой инициативы.

В день истечения сроков действия соглашения, 17 июля, Кремль заявил о выходе из него, использовав в качестве повода удар по Крымскому мосту. После этого Россия почти регулярно атакует юг Украины, в частности Одесскую область, нанося удары по портам и уничтожая украинское зерно.

