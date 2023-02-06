Генсек ООН опасается, что шансы на дальнейшую эскалацию войны России против Украины растут

6 февраля, 20:02
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Антониу Гутерреш (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Антониу Гутерреш (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш опасается, что шансы на дальнейшую эскалацию войны России против Украины растут, а перспективы мирного урегулирования уменьшаются.

Об этом сообщает Guardian.

Выступая перед Генеральной ассамблеей ООН в понедельник, 6 февраля, Гутерриш назвал войну «неисчислимыми страданиями украинского народа с глубокими глобальными последствиями».

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«Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти», — сказал он.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   ООН Антониу Гутерреш Война России против Украины

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