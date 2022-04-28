«Позиция четкая». Гутерреш назвал российское вторжение в Украину нарушением устава ООН 28 апреля, 22:15 Цей матеріал також доступний українською Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш назвал вторжение России в Украину «нарушением устава ООН».

Война России против Украины — главные события 28 апреля

«Позиция ООН четкая. Вторжение России в Украину является нарушением ее территориальной целостности и устава ООН», — сказал он на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Он добавил, что знает — слов о солидарности недостаточно, и подчеркнул, что совет безопасности не смог сделать достаточно для предотвращения этой войны. Гутерреш заверил, что ООН будет прилагать больше усилий для помощи Украины.

«Эта война должна закончиться и должен быть установлен мир согласно уставу ООН и нормам международного права. Множество международных лидеров приложили усилия для предотвращения агрессии, но пока безрезультатно», — отметил Гутерреш.

28 апреля с визитом в Киеве находятся премьер-министр Болгарии Кирилл Петков и генсекретарь ООН Антониу Гутерреш. В этот же день российские оккупанты вечером нанесли два удара по Шевченковскому району Киева.

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