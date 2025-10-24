«Отказался остановить поток кокаина». США ввели санкции против президента Колумбии Густава Петро

Президент США Дональд Трамп обвиняет официальную Боготу во главе с президентом Колумбии Густаво Петро в соучастии «в незаконной торговле наркотиками» (Фото: REUTERS/Nathalia Angarita/File Photo)

Власти США ввели санкции против президента Колумбии ГуставоПетро — его обвиняют в том, что он не пресекает наркоторговлю.

Об этом 24 октября сообщает агентство Reuters.

В Белом доме обвиняют Петро в отказе «остановить поток кокаина в США«.В целом же, официальный Вашингтон усиливает давление на латиноамериканского лидера, который вступил в конфликт с президентом Дональдом Трампом, пишет агентство.

При этом глава Белого дома обвиняет официальную Боготу в соучастии «в незаконной торговле наркотиками».

«С момента прихода к власти президента Густаво Петро производство кокаина в Колумбии взлетело до самого высокого уровня за последние десятилетия, наводнив Соединенные Штаты и отравляя американцев. Президент Петро позволил наркокартелям процветать и отказался прекратить эту деятельность.», — заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

«Сегодня президент Трамп принимает решительные меры для защиты нашей страны и дает понять, что мы не будем терпеть незаконный ввоз наркотиков в нашу страну».

Президент Петро в свою очередь, отверг все обвинения США и заявил, что «на протяжении десятилетий боролся с незаконным оборотом наркотиков».

«Десятилетия эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотиков привели к тому, что правительство той самой страны, которой мы так помогали в борьбе с потреблением кокаина, приняло в отношении меня такие меры», — написал глава Колумбии в соцсети Х.

27 сентября Государственный департамент США заявил, что аннулирует визу колумбийского президента Густаво Петро после того, как он вышел на улицы Нью-Йорка на пропалестинскую демонстрацию и призывал американских солдат не выполнять приказы президента Дональда Трампа.

До того, 24 сентября, Петро в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН раскритиковал Трампа, заявив, что американский лидер является «соучастником геноцида» в Газе, и призвал к «уголовному преследованию» за ракетные удары США по судам, подозреваемых в перевозке наркотиков в водах Карибского моря.