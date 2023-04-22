Хотят «гарантий безопасности». Российские элиты ищут контакты с Украиной, реализуются многие операции — ГУР 22 апреля, 14:50 В ГУР заявили, что российские элиты ищут контакты с Украиной (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В РФ представители так называемых элит боятся за свое будущее и потому ищут контакты с Украиной и другими странами, чтобы получить гарантии безопасности после поражения России, заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Об этом сообщает пресс-служба разведки.

«Ищут выходы, безусловно. И не только с Украиной. География, на которой они пытаются получить персональные гарантии безопасности для себя, для своего состояния, для своих семей, достаточно широка», — сказал он.

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Юсов добавил, что, прежде всего, россияне предпринимают эти усилия для того, чтобы избежать возможного будущего привлечения к ответственности.

«Сейчас это в большей степени касается условной бизнес-элиты, но есть уже и представители политического сегмента верхушки обитателей Кремля. Этот процесс будет только набирать обороты», — сказал он.

По прогнозу разведки, чем больше будут успехи украинских сил безопасности и обороны, тем больше будет таких контактов.

«Украина, безусловно, использует любые инструменты, самые креативные подходы для того, чтобы ускорить освобождение наших территорий, привлечение государства-агрессора к ответственности… Многие контакты и операции реализуются, о которых сейчас мы не можем говорить. Но после победы, поверьте, будет много интересного», — сказал Юсов.