Суд Гааги может выдать еще один ордер на арест Путина за преступления «вагнеровцев» — ГУР

4 августа, 21:34
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Новый ордер может ожидать не только Путин, но и «новые фамилии из его окружения» (Фото:Sergei Bobylyov/TASS Host Photo Agency via REUTERS)

Новый ордер может ожидать не только Путин, но и «новые фамилии из его окружения» (Фото:Sergei Bobylyov/TASS Host Photo Agency via REUTERS)

Международный уголовный суд может выдать новый ордер на арест российского диктатора Владимира Путина за преступления боевиков ЧВК Вагнер, убежден представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

«А почему нет? Мы знаем, что работа МКС — это сложный процесс. Но, тем не менее, и по этим эпизодам, и по многим другим преступлениям Путина, его режиму и путинской России возможны новые расследования и соответствующие решения», — сказал он в эфире телемарафона.

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Спикер добавил, что новый ордер может ожидать не только Путин, но и «новые фамилии из его окружения».

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Ранее экс-посол Госдепа США по вопросам военных преступлений Дэвид Шеффер говорил, что Международный уголовный суд может расследовать связи боевиков ЧВК Вагнера с руководством России, что потенциально может привести к новым ордерам на арест Путина.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Частная военная компания Вагнера

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