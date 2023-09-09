«Эффект домино». В украинской разведке назвали цель ударов по России 9 сентября, 12:24 Ростов-на-Дону после одной из атак (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Цель ударов по России — ослабление потенциала врага, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

«Работаем методично. Мы определяем наиболее критические цели, наиболее важные объекты для РФ: это военные объекты, объекты ВПК, которые обеспечивают изготовление ракет и беспилотников, и это объекты, которые обеспечивают логистику», — сказал Скибицкий в эфире телемарафона.

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По его словам, целью таких ударов является ослабление способности врага продолжать войну против Украины. Все вражеские цели пронумерованы и имеют свою иерархию.

«Мы целенаправленно уничтожаем их, чтобы уменьшить потенциал РФ и достичь эффекта домино: когда уничтожение одного предприятия приведет к тому, что другие, которые завязаны на его продукцию, прекратят военное производство», — сказал представитель ГУР.

Скибицкий заявил, что международные партнеры Украины понимают цели соответствующих действий Сил безопасности и обороны на территории врага.

«Мы используем, в частности, и „натовские“ методики. [Западные партнеры] понимают, что это не просто — запустить ракету или беспилотник по территории РФ. Да, есть определенные предостережения, но с военной точки зрения есть полное понимание ситуации и тех действий, которые делаем мы», — сказал он.

На территории РФ регулярно происходят удары БПЛА. В частности, 7 сентября в столице страны-агрессора РФ в Москве произошел пожар на заводе Салют, где производят, в частности, военное оборудование.

1 сентября в городе Люберцы Московской области после атаки дрона начался пожар в цехе научно-производственного предприятия Томилинский электронный завод.