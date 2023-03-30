Обстрелы могут продолжаться еще долго. В ГУР рассказали, какие запасы ракет остаются у России

30 марта, 23:12
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Российские обстрелы могут продолжаться еще долго (Фото:Воздушное командование Восток)

Российские обстрелы могут продолжаться еще долго (Фото:Воздушное командование Восток)

В Главном управлении разведки Минобороны отмечают, что до того, чтобы у России полностью закончились ракеты еще далеко, потому российские атаки по Украине могут продолжаться еще долго.

Об этом сказал спикер ГУР Андрей Юсов в интервью Gazeta.ua.

Он отмечает, что хотя у россиян проблемы с изготовлением высокоточного оружия, у них все еще есть значительные запасы устаревших ракет.

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"До того чтобы ракеты полностью закончились, еще далеко. Если мы говорим о запасах устаревших ракет, тех же С-300, то они измеряются тысячами. И варварские ракетные обстрелы могут продолжаться еще долго", - говорит Юсов.

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Он отмечает, что россияне, кроме того, пытаются наладить собственное производство.

"Правда, по позициям высокоточного современного вооружения они имеют плохие позиции - без иностранных комплектующих, новейшей электроники. Это очень усложнено. Но те же Калибры производятся. Можно говорить о десятках в месяц", - заявил представитель разведки.

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Однако российское производство не способно покрыть количество использованных ракет, поэтому промежутки между российскими атаками растут.

"Компенсировать даже то, что они уже потратили, подобные объемы не могут. С начала ракетного террора и промежутки между ударами, и количество применяемых ракет – это уже совсем другие показатели, чем мы видели", – говорит Юсов.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Крылатая ракета Разведка Ракетные удары ЗРК С-300 Украинская разведка ГУР Война России против Украины Калибр ракетный обстрел ракетная атака

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