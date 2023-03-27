«Путин повышает ставки». В ГУР отреагировали на заявления России о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси 27 марта, 15:24 Андрей Юсов (Фото:Скриншот/Суспільне Новини)

Представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя заявления РФ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси, сказал, что диктатор Владимир Путин прибегает к ядерному шантажу, терпя поражение на поле боя в конвенционной войне.

"Понятно, что это поднятие ставок. Хотя и Соединенные Штаты, и Европейский Союз в этих ситуациях очень четко и однозначно реагируют, что на этот шантаж вестись не планируют», — заявил он в комментарии Радио Свобода.

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На уточняющий вопрос, известны ли украинской разведке факты о передвижении ядерного оружия и строительстве хранилищ, Юсов ответил:

«Эта информация имеет под собой основания. И, конечно, ничего здесь незамеченным не может быть при перемещении ядерного вооружения и строительстве подобных объектов», — сказал он.

Представитель ГУР назвал текущую ситуацию «жонглированием словами».

«О перемещении самого ядерного оружия речь пока не идет», — сказал он.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил планы России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси и заявил о готовности ЕС ввести новые санкции против государства-агрессора.

В МИД Франции призвали Россию пересмотреть решение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруси, а в Польше назвали это шагом к дальнейшему втягиванию Минска в «военную машину РФ».