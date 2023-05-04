Свежие кремлевские фейки. В ГУР отреагировали на заявления ФСБ о якобы задержании агентов спецслужб Украины в оккупированном Крыму 4 мая, 10:56 В ГУР прокомментировали заявления ФСБ о якобы задержании агентов спецслужб Украины в Крыму (Фото:www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Заявления ФСБ РФ о якобы задержании агентов спецслужб Украины на территории оккупированного Крыма — очередная вражеская дезинформация.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, передает пресс-служба ведомства.

По словам Юсова, свежие кремлевские фейки свидетельствуют об очевидном факте — российский режим боится Украины, украинских спецслужб, в том числе ГУР.

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«И правильно делает, потому что расплата за все военные преступления обязательно будет. Самый безопасный путь для них – добровольно сдаться в руки украинскому правосудию», – сказал он.

В среду, 3 мая ФСБ РФ заявила о якобы раскрытии "агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, планировавших серию терактов в Крыму".