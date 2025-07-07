Мероприятия в честь дня РФ на 102-й российской военной базе в Гюмри, июнь 2025 года (Фото: Русский дом в Гюмри / Telegram)

Об этом в понедельник, 7 июля, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, обнародовав телеграмму временно исполняющего обязанности начальника штаба южного военного округа ВС РФ генерал-майора Сергея Земскова.

В документе содержится приказ командующего войсками южного военного округа ВС РФ о наращивании группировки российских войск путем так называемой доукомплектации российской военной базы в городе Гюмри, отметили в украинской разведке.

Фото: ГУР МО / Telegram

Указан перечень мероприятий по срочному «доукомплектованию» подразделений российской части за счет отбора личного состава из числа военнослужащих 8-й, 18-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий южного военного округа ВС РФ

Также украинские разведчики процитировали содержание письма: «Командиру воинской части — полевая почта 04436: в период с 13 мая по 11 июня 2025 года осуществить отбор личного состава в соединениях и воинских частях военного округа, для дальнейшего заключения первых контрактов и направления в военную базу для дальнейшего прохождения военной службы».

Фото: ГУР МО / Telegram

Командиры определенных подразделений должны всячески способствовать проведению отбора кандидатов для прохождения службы в Гюмри.

Кроме того, озвучены требования к профессиональной пригодности, уровню психологической устойчивости и боевой подготовки личного состава, который будет входить в будущий международный контингент. В частности, как подчеркнули в ГУР МО, запрещено отбирать лиц, «участвовавших в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ».

5 июля в ГУР МО заявили, что Россия наращивает военное присутствие в Армении на фоне напряжения в отношениях с Азербайджаном. В частности, Кремль активизировал доукомплектование своей военной базы в городе Гюмри, чтобы усилить давление на страны Южного Кавказа.

В свою очередь Армения отвергла заявление украинской разведки о возможном использовании территории страны для усиления военно-политического давления на страны Южного Кавказа.