«Кара Божья». В ГУР прокомментировали взрывы в Москве и заявили, что режим Путина все меньше контролирует ситуацию 10 августа, 12:24 Пожар в Домодедово в четверг, 10 августа (Фото:https://t.me/astrapress)

В четверг, 10 августа, представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя взрывы в Москве и области, заявил, что в РФ происходят последствия российского полномасштабного вторжения в Украину.

«Происходят последствия российского полномасштабного вторжения в Украину. Демонстрация на весь мир, что „вторая армия мира“, конечно, никакая не вторая и она даже не может справиться с защитой собственной столицы на болотах. Кара Божья происходит. Работаем дальше», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, подобных инцидентов все больше и больше.

«И количественно, и качественно, и география расширяется. Это означает, что режим Путина контролирует ситуацию на России все меньше и меньше. Вместо того, чтобы защищать собственную страну и собственное небо, они занимаются геноцидной войной против другого независимого государства», — добавил он.

Юсов заявил, что теперь перед так называемыми российскими элитами стоит вопрос: может, лучше вернуть ПВО на территорию собственного государства?

В четверг, 10 августа, в аэропортах Внуково и Домодедово вводили ограничения на полеты, задержали десятки рейсов, ранее сообщалось о взрывах вблизи населенного пункта Домодедово.

В то же время в Telegram-каналах сообщали, что в аэропортах вводился план Ковер, его вводят в случае обнаружения в небе неопознанных воздушных судов или других объектов, которые могут представлять опасность.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Якобы один в Калужской области, другой в районе ЦКАД.

9 августа в России заявляли, что Москву «пытались» атаковать БПЛА, один дрон якобы был сбит в районе Домодедово, жители говорили о взрывах.

6 августа российские власти заявили, что дрон «попробовал прорваться» в Москву, в аэропорту Внуково задержаны десятки рейсов.

30 июля Москву атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали беспилотники. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один из дронов попал в небоскреб, который был атакован за два дня до этого.

В среду, 9 августа, в Сергиевом Посаде Московской области РФ прогремел мощный взрыв на оптико-механическом заводе, сообщается о 55 пострадавших, еще одна женщина скончалась в больнице.