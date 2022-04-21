Байден объявил о новой миграционной программе для украинцев

21 апреля, 21:58
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Украинцы на границе США и Мексики в Тихуане, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Украинцы на границе США и Мексики в Тихуане, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Toya Sarno Jordan)

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Президент США Джо Байден объявил о новой программе помощи украинцам, которые были вынуждены покинуть Украину после начала полномасштабного вторжения России.

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В обращении 21 апреля Байден сообщил, что новая программа Unite for Ukraine (Объединяемся для Украины) позволит украинцам, которые ищут убежища, приезжать непосредственно из Европы в США:

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«Эта новая программа „гуманитарного пароля“ будет дополнением к существующим возможностям, доступным украинцам, среди которых иммиграционные визы и оформление статуса беженца».

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По словам главы Белого дома, программа обеспечит безопасную законную миграцию из Европы в США. Он уточнил, что у мигрантов должен быть спонсор в США, например, семья или неправительственная организация.

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Как сообщает посольство Украины в США, по этой программе украинцы смогут получить право на въезд в США на срок до двух лет с правом на подачу документов на трудоустройство. Чтобы получить такое право, украинцы должны были находиться на территории Украины по состоянию на 11 февраля 2022 года, иметь спонсора в США, пройти вакцинацию и другие требования здравоохранения, а также биометрические, биографические и безопасностные проверки. Программу запустят 25 апреля.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/5093067460736445

В посольстве также уточнили, что с 25 апреля украинцам, которые хотят пересечь сухопутную границу с США без действующей визы или предварительного разрешения на въезд в США через программу Unite for Ukraine, откажут во въезде и направят подавать заявку через эту программу.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в США официально ввели статус временной защиты для граждан Украины.

В конце марта президент США Джо Байден сообщил, что страна примет 100 тысяч беженцев, которые были вынуждены выехать из Украины из-за полномасштабного вторжения России.

Скорость, с которой США оказывают помощь, – беспрецедентная – Мирослава Гонгадзе, Голос Америки

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Беженцы Джо Байден Украина-США Украинцы за границей Посольство Украины в США Война России против Украины

Спецтема   Беженцы из Украины

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